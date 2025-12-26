Origi e il Milan, storia di un flop: quanto è costato ai rossoneri

L’attaccante belga non è più un calciatore rossonero, il suo ingaggio fu un grosso errore: ecco quanto ha speso il club.

Il 23 dicembre il Milan ha diramato il seguente comunicato ufficiale: “AC Milan comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’attaccante Divock Origi.

Il Club augura al calciatore il meglio per il futuro“. Dopo un anno e mezzo senza giocare, l’ex Liverpool è ora libero di accasarsi in un’altra squadra, se ha voglia di rilanciare la sua carriera da calciatore.

Il belga ha 30 anni e avrebbe ancora delle stagioni per poter giocare, ma rimane poco comprensibile e decisamente non apprezzabile ciò che ha deciso di fare dall’estate 2024. Ha rifiutato tutte le offerte ed è rimasto in Italia a incassare il suo ricco stipendio, allenandosi privatamente (in accordo con il club, ovviamente) e non giocando mai. Come abbiamo scritto altre volte, lo scopo di un calciatore dovrebbe essere quello di giocare. Lui ha scelto diversamente.

Calciomercato Milan, il super contratto di Divock Origi: le cifre

Ovviamente, non si può neppure ignorare la colpa di chi ha deciso di portare Origi al Milan, facendogli firmare un contratto di ben quattro anni e con uno stipendio molto alto. Bisogna dire che Paolo Maldini e Frederic Massara commisero un grosso errore nell’estate 2022, quando lo tesserarono a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Liverpool.

Il belga firmò un accordo con scadenza giugno 2026 e con uno ingaggio da 4 milioni di euro netti annui (5,2 lordi). Il Milan pagò anche una commissione da 700 mila euro. Il portale Calcio & Finanza spiega che complessivamente Origi è costato quasi 14 milioni di euro per Origi (13,8 per la precisione) fino a oggi.

Da considerare che ha trascorso la stagione 2023/2024 in prestito al Nottingham Forest e che con la risoluzione anticipata del contratto il Milan risparmia 2,6 milioni di ingaggio lordo più 165mila euro di quota di ammortamento per il resto della stagione.

In maglia rossonera l’ex Liverpool ha totalizzato 36 presenze, 2 gol e 1 assist. Ciò si traduce in un costo di 382,2mila euro a partita, 11.592 euro al minuto e ben 6,88 milioni a gol. Un flop vero flop per il Milan, che comunque è riuscito a concordare un’interruzione anticipata del contratto e a concludere questa “storia”.

Vedremo quale sarà la prossima tappa di Origi, che ha collezionato la sua ultima presenza in campo il 21 aprile 2024 in Everton-Nottingham Forest 2-0 di Premier League. Mentre con la divisa rossonera l’ultima apparizione risale al 28 maggio 2023: Juventus-Milan 0-1, subentrato al 96′.