Allegri lo toglie dal mercato: resta al Milan, salta lo scambio

Le dichiarazioni del tecnico livornese del Diavolo non lasciano dubbi. Continuerà a giocare per la squadra rossonera: il punto della situazione

E’ giornata di vigilia per il Milan di Massimiliano Allegri, che domani alle ore 12.30 affronterà il Verona a San Siro. Servirà un successo per riscattare il pareggio beffa con il Sassuolo e riprendere il cammino verso la qualificazione in Champions League.

La corsa nel massimo campionato si era interrotta per via della parentesi negativa in Arabia Saudita e riparte senza due pedine fondamentali. Il tecnico livornese, in conferenza stampa, ha infatti annunciato il forfait di Rafa Leao, oltre a quello di Matteo Gabbia e Santiago Gimenez.

Sarà dunque emergenza per il Diavolo, che avrà gli uomini contati sia in difesa che in attacco. Scelte obbligate, quindi per Massimiliano Allegri. L’abbondanza ci sarà solamente a centrocampo, dove con il rientro di Youssouf Fofana, tutti saranno a disposizione.

Calciomercato Milan, il centrocampista non si tocca: il punto della situazione

Due maglie da titolare spetteranno ovviamente a Luka Modric, che rientra dall’inizio dopo la panchina in Supercoppa Italiana contro il Napoli, e ad Adrien Rabiot. Il terzetto in mediana dovrebbe essere completato da Ruben Loftus-Cheek, favorito proprio sul francese.

Panchina dunque per l’ex Monaco così come per Ardon Jashari e Samuele Ricci. I due giovani sono ancora dietro nelle gerarchie, ma la fiducia è massima. Massimiliano Allegri in conferenza stampa, nelle scorse ore, ha spazzato via ogni dubbio, facendo chiarezza sull’ex Torino:

“Ricci assolutamente non si muove: giocatore affidabile, ragazzo intelligente e soprattutto gli preme molto stare al Milan. Sono molto contento, quando ha giocato ha sempre fatto bene. Non vedo la possibilità che possa lasciare il Milan“.

Dichiarazioni che arrivano dopo le tante voci circolate in questi giorni, in merito ad un possibile approdo alla Juventus, ma un ritorno a Torino non è nei pensieri né del calciatore né del Milan. Ricci piace tanto a Luciano Spalletti, che vorrebbe tornare ad allenarlo, dopo averlo fatto in Nazionale.

La Juve dovrà dunque pensare ad un altro calciatore per far decollare lo scambio con Gatti, finito nel mirino del Diavolo. Le attenzioni dei bianconeri adesso potrebbero definitivamente spostarsi su De Winter, ma attenzione ad altre idee come quella legata a Christopher Nkunku o Estupinan.