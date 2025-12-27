Il Milan ha fatto un’importante offerta di rinnovo a Maignan

I rossoneri avrebbero fatto un’offerta importante a Maignan per il rinnovo di contratto: di seguito tutti i dettagli e le cifre
Il Milan ha presentato a Mike Maignan una proposta formale di rinnovo, cambiando il ritmo di una trattativa rimasta ferma troppo a lungo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club ha scelto di intervenire prima della scadenza contrattuale fissata al 30 giugno, riaprendo una partita considerata in uscita solo pochi giorni fa. La proposta rossonera prevede un accordo fino al 2029 con opzione al 2030, per un valore vicino ai 7 milioni netti a stagione, bonus inclusi.
Una cifra molto vicina alle richieste del numero 16, pronto così ad allinearsi a Rafael Leao in cima alla scala salariale della rosa. Il pacchetto include premi legati ai risultati sportivi, alle future partecipazioni in Champions League e un incentivo alla firma nel caso di risposta rapida. Il club ritiene di avere fatto il massimo possibile per trattenere uno dei leader tecnici dello spogliatoio. L’ambiente spinge verso la permanenza, con segnali chiari arrivati anche dai compagni di squadra. Il rapporto con Massimiliano Allegri e con il preparatore Filippi resta solido, elemento decisivo nel percorso di rilancio del portiere dopo anni complicati.
Le alternative a Maignan
Ora la palla passa a Maignan. Il Milan attende una risposta nel breve periodo, utile per pianificare senza incertezze il futuro del ruolo più delicato. Con una firma, la società blinderebbe la porta per diverse stagioni, evitando interventi urgenti sul mercato. In caso contrario, la dirigenza dovrà muoversi subito su profili già monitorati, anticipando la concorrenza. Da Suzuki a Hugo Souza, la lista esiste ed è pronta all’uso, pur nella consapevolezza interna di una realtà evidente: sostituire Maignan non offre margini semplici. La sensazione diffusa racconta di un equilibrio nuovo, con il club in posizione di forza dopo una proposta considerata all’altezza del valore espresso dal francese. La decisione finale segnerà una linea netta sul futuro del Milan, dentro o fuori San Siro, con un punto fermo condiviso da tutti: di Maignan ce n’è uno solo.