Infortunio Leao, l’annuncio di Allegri per Milan-Verona

L’attaccante portoghese è ancora infortunato: Allegri ha annunciato cosa succederà in vista della gara di domani contro il Verona

Rafael Leao non sarà convocato nemmeno per la partita contro l’Hellas Verona di domani. Ad annunciarlo è stato Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa di vigilia: “Sorrido perché credo che abbia le qualità per fare bene anche domani visto che Leao non è della partita e non sarà convocato: ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità. Ho preferito lasciarlo a casa perché i giocatori part-time non vanno bene“. L’attaccante portoghese non sarà quindi a disposizione nemmeno per la gara di domani. I tempi di stop quindi stanno diventando piuttosto lunghi nonostante gli esami, secondo quanto riferito dal club, non avevano riportato lesioni.

Leao si è infortunato lo scorso 8 dicembre durante la partita contro il Torino: dopo un tiro in porta, ha subito sentito tirare e ha chiesto il cambio dopo pochi minuti. Per lui è il secondo infortunio muscolare in questi pochi mesi di stagione dopo che, fino a questo momento in carriera e al Milan, non aveva mai avuto grossi problemi. Segnale evidente che qualcosa è cambiato e chissà che non ci siano anche responsabilità della preparazione estiva, anche perché si gioca soltanto una volta a settimana e questo dovrebbe essere un vantaggio. Invece, fino ad oggi il Milan ha avuto tantissimi infortuni. Oltre a Leao, non sarà a disposizione nemmeno Gabbia.