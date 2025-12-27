Nkunku via a gennaio: c’è una squadra pronta ad accontentare le richieste del Milan

L’attaccante francese potrebbe lasciare il Milan a gennaio: c’è già una squadra pronta ad accontentare i rossoneri, i dettagli

L’investimento più discusso dell’estate rossonera è ormai diventato un caso. Christopher Nkunku non ha inciso come previsto, aprendo riflessioni profonde in casa Milan a pochi mesi dal suo arrivo. L’impatto sul campo resta minimo rispetto alle attese della dirigenza e dello staff, con numeri lontani dagli standard del giocatore visto negli anni migliori. Il club valuta: il suo impatto in rossonero, con la complicità di Allegri, è un problema e il mercato di gennaio è ormai alle porte.

Nkunku in Turchia: idea concreta

Arrivato per 37 milioni di euro, Nkunku ha messo a referto un gol e un assist nella prima parte di stagione in Coppa Italia. Un bottino ridotto per un profilo chiamato a cambiare volto all’attacco. In via Aldo Rossi la linea resta pragmatica: proteggere il valore dell’investimento e non perdere margine. Da qui l’apertura a una possibile uscita già a gennaio, soprattutto di fronte a proposte concrete. Dalla Turchia si muovono Galatasaray e Fenerbahce, con il club di Istanbul più strutturato pronto a spingere sull’operazione. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il Fenerbahce risulta in vantaggio nella corsa, forte di una disponibilità più immediata. Il Milan ha fissato il prezzo a 35 milioni, cifra che consentirebbe una leggera plusvalenza dopo appena sei mesi di contratto, scelta chiara per tutelare il bilancio.

Non manca un fronte italiano. Anche la Juventus ha sondato il terreno, ipotizzando un’operazione articolata con l’inserimento di Federico Gatti come possibile contropartita. Un’idea valutata, senza sviluppi avanzati, all’interno di un mosaico ancora aperto. Sullo sfondo resta la Premier League, campionato che conosce bene Nkunku e dove esiste attenzione sul profilo, anche se oggi la pista turca resta la più solida per capacità di spesa e tempistiche rapide. Il Milan riflette sul quadro complessivo, Con Massimiliano Allegri impegnato a dare equilibrio alla squadra, ogni scelta ha un impatto sul progetto immediato e su quello futuro. La posizione di Nkunku non offre certezze, e proprio questa incertezza accelera i ragionamenti.