Rinnovo di un anno, il Milan fa la sua proposta: colpo di scena

Le ultime notizie relative al calciatore pronto a mettere nero su bianco e restare ancora in rossonero: il punto della situazione

E’ chiaramente il rinnovo di Mike Maignan a tenere banco in questi giorni. Il Milan e i suoi tifosi non hanno ancora perso le speranze di vedere il portiere francese firmare il contratto con il Diavolo. Igli Tare e Giorgio Furlani ci stanno lavorando, con la consapevolezza che non sarà facile arrivare alla fumata bianca.

Praticamente un anno fa era stata raggiunta un’intesa, ma il passo indietro dell’Ad del Diavolo ha fatto saltare tutto. In estate Maignan è stato ad un passo dall’addio, ma l’opera di convincimento del Ds e di Massimiliano Allegri ha portato i suoi frutti. Il francese, nonostante un accordo in scadenza, è stato fin qui protagonista di una grande stagione, risultando decisivo in più di una circostanza.

E’ evidente che le parate del capitano rischiano di far crescere i rimpianti, ma il clima positivo che si respira attorno al Milan, con un primo posto ad un solo punto, e un’atmosfera di squadra ritrovata, hanno avvicinato le parti. Il rinnovo resta ancora lontano, ma uno spiraglio esiste ancora, tanto che La Gazzetta dello Sport del 27 dicembre dà la firma come un qualcosa di concreto.

Calciomercato Milan, rinnovo imminente: arriva la firma

Ma Maignan non è l’unico chiamato a mettere nero su bianco, il Diavolo dopo aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers, deve fare i conti con gli accordi in scadenza nel 2027 di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Con il difensore inglese esiste già una base d’accordo e la firma è davvero imminente.

Discorso diverso per quanto riguarda il centrocampista ex Chelsea, che accende la luce ad intermittenza. Il Milan non è totalmente convinto del giocatore, ma un rinnovo può rappresentare una soluzione a prescindere. Il calciatore senza prolungamento, infatti, rischia di svalutarsi.

Se non dovesse essere ceduto questo inverno, si accelererà per trovare un’intesa, magari fino al 2028. La sua cessione resterebbe comunque possibile, con il Milan pronto ad ascoltare offerte sui venti milioni di euro. Loftus-Cheek piace in Serie A soprattutto alla Lazio di Maurizio Sarri, che farebbe carte false per averlo, ma il suo stipendio non è alla portata del club. C’è l’interesse anche della Juventus, oltre che di squadre inglesi, come l’Aston Villa e il West Ham.