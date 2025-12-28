Ansia a San Siro: malore per un tifoso prima di Milan-Verona

Nel pre-partita si è sentito male ed è stato portato in ospedale: gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del tifoso.

Alle 12:30 era in programma Milan-Hellas Verona, match valido per la 16esima giornata della Serie A 2025/2026. La squadra di Massimiliano Allegri ha avuto la meglio con una vittoria per 3-0, però oggi non si è parlato solamente di calcio a San Siro.

Infatti, come riportato da Gazzetta.it, nel pre-partita un tifoso si è sentito male prima di prendere il proprio posto. Verso mezzogiorno ha accusato un arresto cardiaco mentre saliva le scale per raggiungere il terzo anello. L’uomo è stato soccorso immediatamente, è stato stabilizzato dal personale medico presente e poi trasportato in ospedale dall’ambulanza in Codice Rosso. Si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Serie A, Milan-Verona: com’è andata la partita

La sfida del campionato italiano si è svolta regolarmente. Il Milan si è imposto sull’Hellas Verona grazie ai gol di Christian Pulisic e Cristopher Nkunku (doppietta). Per il francese si tratta delle prime reti in Serie A, dato che finora aveva timbrato il cartellino solamente in Coppa Italia. La speranza è che queste marcature gli diano fiducia e lo sblocchino definitivamente. Massimiliano Allegri ha sempre dichiarato di credere in lui e si aspettava una svolta prima o poi. C’è voluto del tempo, ma forse è arrivata. Vedremo quale sarà il suo rendimento nelle prossime partite, bisogna attendere il 2 gennaio per Cagliari-Milan.

Il primo tempo del Milan non era stato brillantissimo, però nel recupero sugli sviluppi di un corner è arrivato il gol di Pulisic. Il nazionale americano ha fatto molte prestazioni migliori rispetto a quella di oggi, ma nel momento in cui gli è capitata l’occasione di segnare non ha sbagliato. Ha confermato di essere un calciatore decisivo: è arrivato a quota 7 gol in 10 presenze nella Serie A 2025/2026.

Quando Nkunku si è guadagnato un calcio di rigore a inizio secondo tempo, ci aspettava che sarebbe stato Pulisic (primo rigorista) a calciarlo. Invece, è stato proprio il francese a prendere la palla e a calciarla dagli 11 metri. Portiere spiazzato e finalmente una liberazione per l’ex di PSG, Lipsia e Chelsea, poi bravo anche a mettere in rete il pallone che aveva sbattuto sul palo dopo il tiro di Modric e la parata di Montipò.

Sul 3-0 il Milan ha amministrato e cercato anche di segnare il 4-0, cosa che Allegri avrebbe voluto per stare ancora più tranquillo. L’allenatore rossonero non ha apprezzato alcuni regali fatti all’Hellas Verona, si aspettava una gestione del pallone migliore. Ad ogni modo, chiudere l’anno con 3 punti e una posizione ottima nella classifica della Serie A è qualcosa di positivo.