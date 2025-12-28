Formazioni ufficiali Milan-Verona: le scelte di Allegri

Le formazioni ufficiali di Milan-Verona, in programma alle 12:30 di oggi domenica 28 dicembre. Le scelte di Allegri e Zanetti

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta contro il Napoli in semifinale di Supercoppa Italiana. I rossoneri, fermati dal Sassuolo due settimane fa in campionato a San Siro, devono subito riprendere la strada giusta. Più per una questione psicologica che di classifica, visto che in alto le squadre sono tutte molto vicine. L’Hellas Verona però è un avversario da non sottovalutare, anche perché il Milan ha mostrato gravi lacune nell’affrontare le cosiddette piccole. Inoltre, Allegri dovrà farlo ancora una volta senza Rafael Leao e Matteo Gabbia, due giocatori molto importanti per il suo scacchiere. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali.

Milan-Verona, le formazioni ufficiali

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Giovane, Mosquera.