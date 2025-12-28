Milan, occhio alla beffa: la Juventus piomba sul centravanti che piace ai rossoneri

Un attaccante monitorato da Tare e Moncada è finito anche nel mirino della Juve: l’operazione può decollare a fine stagione.

Ingaggiare un nuovo centravanti è una priorità del Milan per la sessione invernale del calciomercato, soprattutto alla luce dell’infortunio serio capitato a Santiago Gimenez. Com’è noto, la società si è mossa con anticipo e ha già portato Niclas Fullkrug alla corte di Massimiliano Allegri. Dopo il via libera del West Ham, 32enne tedesco è venuto a Milano per sostenere le visite mediche e poi ha cominciato ad allenarsi con la nuova squadra. Potrà giocare solamente dal 2 gennaio 2026, giorno in cui si potranno depositare i contratti dei nuovi acquisti e anche il giorno di Cagliari-Milan.

Il club rossonero ha prelevato Fullkrug in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. A fine stagione valuterà se riscattare l’attaccante tedesco, arrivato in Italia con grande voglia di fare bene dopo un’esperienza non positiva al West Ham. Nei prossimi mesi Igli Tare e Geoffrey Moncada continueranno comunque a monitorare altri centravanti in vista della finestra estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, nuovo attaccante in estate: Vlahovic e non solo

In questi giorni è tornato di moda il nome di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno 2026. Non dovrebbe rinnovare con la Juventus, dunque sarà tesserabile a parametro zero. Il suo agente è Darko Ristic, lo stesso di un altro attaccante che il Milan sta trattando: Andrej Kostic, classe 2007 del Partizan Belgrado. Prendere il giovane serbo-montenegrino potrebbe essere una mossa utile per assicurarsi Vlahovic in estate.

Tra i profili osservati dalla dirigenza rossonera c’è anche Mateo Pellegrino, 24enne del Parma che in questa stagione ha totalizzato 7 gol (4 in Serie A e 3 in Coppa Italia) in 19 presenze. Sulle tracce del figlio d’arte (suo madre è Mauricio, ex difensore e oggi allenatore) c’è anche la Juventus, che ovviamente valuta i nomi che potrebbero sostituire Vlahovic. Finora, Jonathan David e Lois Openda non hanno convinto. Luciano Spalletti continuerà a insistere con loro, anche perché Vlahovic è assente per infortunio, però non gli dispiacerebbe avere un nuovo centravanti.

Il Parma è in piena lotta salvezza e non vorrebbe perdere nessuno dei titolari a metà stagione. La sensazione è che Pellegrino lascerà la maglia gialloblu solo nel mercato estivo. Probabilmente, è la cosa migliore per la sua carriera, dato che oggi non sembra ancora pronto per giocare in piazze come Milano e Torino.