Milan-Verona, la vittoria non basta: perché Allegri non è contento

Le parole di Allegri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Milan contro l’Hellas Verona, ecco le sue dichiarazioni

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria molto importante di oggi contro l’Hellas Verona. L’allenatore rossonero si dice soddisfatto a metà: contento per la vittoria, ma dal 3-0 in poi voleva qualcosa di diverso dai suoi: “Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. Bisogna mantenere di più la palla in movimento, abbiamo perso diversi palloni. Sulla gestione della palla dobbiamo assolutamente migliorare“.

La buona notizia, oltre ai tre punti, è che Christopher Nkunku si è finalmente sbloccato con una doppietta. Già dopo il gol su rigore, sembrava mentalmente diverso: “Era normale, il ragazzo è sensibile e ci tiene a far bene. Ha fatto un gol che è nelle sue corde, credo possa migliorare. Avevo chiesto una partita ordinata, non abbiamo concesso niente. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dopo il 3-0, dovevamo avere una gestione migliore della palla“.

Allegri però chiede ai suoi di non abbassare la guardia perché già fra poco ci sarà una sfida difficile: “Più si va avanti, più sarà difficile. Fra pochi giorni giocheremo una partita complicata a Cagliari. Bisogna prepararsi per bene. Oggi qualcuno ha avuto più minutaggio. Abbiamo un mese e mezzo importante fino a fine febbraio“.

Ad oggi la quota punti finali del Milan è di 83 punti, che potrebbero bastare per vincere lo Scudetto. La previsione di Allegri: “Al momento la quota sarà fra 82-84, può diventare 86. Per noi era importante vincere oggi dopo Sassuolo e Napoli contro una squadra sgorbutica. E finalmente abbiamo vinto contro una piccola in casa. Dobbiamo recuperare tutti i giocatori. Sono contento ma dobbiamo continuare così con l’obiettivo di tornare a giocare in Champions e non è facile“.

Infine, sulla presenza di Andrea Agnelli a San Siro: “Mi ha fatto piacere che sia venuto. Abbiamo un rapporto che va al di là dell’aspetto professionale. Andremo ora a pranzo“.