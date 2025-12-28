Pagelle Milan-Verona, il migliore e il peggiore in campo

Il Milan batte l’Hellas Verona 3-0 e porta a casa tre punti importanti: le pagelle, il migliore e il peggiore in campo del match

Una vittoria fondamentale per il Milan oggi contro l’Hellas Verona. Perché allontana gli spettri di Sassuolo e Napoli, perché interrompe l’andamento negativo contro le piccole. Eppure la gara non è iniziata benissimo con gli ospiti che si erano resi pericolosi più volte e sembravano anche in controllo della gara. Ma il Milan è una squadra con giocatori di grande livello e soprattutto è una squadra Pulisic dipendente.

L’americano segna il suo ottavo gol in undici presenze (e due assist) e toglie ancora una volta le castagne dal fuoco ai suoi, un po’ come accaduto a Torino. Dopo aver sbloccato il risultato, la gara per il Milan si mette in discesa anche grazie ad un rigore concesso per un’ingenuità del difensore veronese: Nkunku non sbaglia, e non sbaglia nemmeno pochi minuti dopo per il tap-in che completa il 3-0 finale.

Il migliore

Christopher Nkunku si prende il premio di migliore in campo perché la sua è una doppietta importante. La prestazione è stata sui livelli delle ultime, ma stavolta sul tabellino c’è per due volte il suo nome. Il primo gol arriva su calcio di rigore per gentile concessione di Modric e Pulisic, e lui non sbaglia dimostrando grande qualità e personalità.

Nella seconda rete, invece, c’è la velocità di gambe e di pensiero: ha capito che avrebbe potuto raccogliere il tap-in e lo ha fatto, sfruttando così un’altra opportunità da gol che gli è capitata (non ne ha avute molte finora). Oggi tutti sono contenti di lui, a riprova del fatto che segnare cambia completamente le prospettive di tifosi e media.

Ma lui è un ragazzo che, seppur non in maniera brillante, ha sempre provato a rendersi utile, ma di occasioni per segnare ne ha avute poche. Oggi ha sfruttato quelle che ha avuto, e per questo si merita il premio di migliore in campo.

Il peggiore

Loftus-Cheek continua a non convincere a pieno. Seppur non così negativa, la sua prestazione è stata sicuramente al di sotto rispetto a quella dei suoi compagni di squadra in una partita molto facile. L’inglese fatica ancora a fare le scelte giuste nelle situazioni di gioco in cui è coinvolto, ma sta giocando di più e questo è un bene. Che sia un giocatore discontinui durante la partita stessa lo sappiamo.

Pagelle e voti di Milan-Verona

MAIGNAN 6

TOMORI 6,5

DE WINTER 6,5

PAVLOVIC 6,5

SAELEMAEKERS 6,5

LOFTUS-CHEEK 5,5

MODRIC 7

RABIOT 7

BARTESAGHI 6,5

PULISIC 7,5

NKUNKU 8