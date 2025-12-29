Cagliari-Milan, novità su Leao e Gabbia da Milanello: le ultime

Le ultime news da Milanello sulle condizioni di Leao e Gabbia in vista della gara contro il Cagliari di questa settimana

Il lavoro riparte subito, senza pause. Il Milan ha ripreso gli allenamenti a Milanello con l’obiettivo di preparare la trasferta di Cagliari, fissata per venerdì 2 gennaio. La seduta odierna ha seguito un copione noto dopo una gara ufficiale, con un programma di scarico dedicato al recupero fisico e alla gestione delle energie. Massimiliano Allegri vuole presentarsi in Sardegna con una squadra pronta fisicamente, consapevole del valore dei punti in palio in questa fase della stagione.

Come stanno Leao e Gabbia

L’attenzione principale resta sull’infermeria. Rafael Leao ha svolto lavoro sul campo insieme ai compagni con minor minutaggio nell’ultima partita, un segnale incoraggiante dopo i fastidi accusati nei giorni scorsi. Il portoghese resta sotto osservazione, con l’obiettivo di ritrovare continuità e brillantezza atletica. Percorso differente per Matteo Gabbia, impegnato ancora in un programma specifico per il recupero dal problema al ginocchio. Lo staff medico procede con cautela, senza forzature, per evitare ricadute in una fase delicata del calendario.

In vista del viaggio verso Cagliari, l’allenamento di domani offrirà indicazioni più chiare sulle reali possibilità di rientro dei due giocatori. Allegri valuta giorno dopo giorno, pronto ad adattare scelte e soluzioni tattiche in base alle risposte del campo. La priorità resta la condizione fisica. Il Milan prepara la trasferta con attenzione massima, sapendo quanto ogni dettaglio possa incidere sul rendimento lontano da San Siro. Come ha detto Allegri dopo Verona, quella di Cagliari è una trasferta sempre difficile, soprattutto ora con il lavoro eccellente di Pisacane.