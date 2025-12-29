Contatto col Verona per la stella gialloblu, il Milan ci prova

Il giocatore è finito nel mirino del Diavolo, ma piace anche a Inter e Napoli: il punto della situazione sul suo futuro

In quindici partite di Serie A – al suo esordio – sono tre i gol segnati, oltre a quattro assist. Ieri ha giocato per la prima volta a San Siro, senza riuscire ad impressionare. L’aveva fatto, però, contro l’Inter lo scorso 2 novembre, realizzando la sua prima rete nel massimo campionato italiano.

In precedenza erano arrivati due assist nella sfida con il Cagliari e uno con l’Udinese. Dopo l’esultanza nel match contro i nerazzurri, si è ripetuto col Parma e poi con l’Atalanta, in cui ha realizzato anche un assist.

Ieri, come detto, una partita incolore per Giovane, che dopo quarantacinque minuti è stato sostituito, lasciando spazio all’altro talento del Verona, Orban. Una gara davvero opaca per il brasiliano, che non è riuscito a lasciare il segno come sperava.

Il giocatore sa che le big del calcio italiano lo stanno osservando e che il suo procuratore ha già parlato con diverti club. Ieri è stata l’occasione, mancata, per convincere tutti. La stagione è lunga e avrà chiaramente altre possibilità. La partita di San Siro, però, è servita a Milan e Verona per scambiare quattro chiacchiere e inevitabilmente sul piatto è finito il nome di Giovane.

Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: il punto della situazione

L’attaccante ha una valutazione sui quindici milioni di euro. Per il Diavolo, al momento, non è certo una priorità, ma nel 2026 si prevedono parecchi movimenti in avanti e chissà che non ci sia spazio per un colpo a sorpresa. Ad oggi gli unici certi del posto sono ovviamente Chris Pulisic e Rafa Leao.

Niclas Füllkrug avrà modo di giocarsi le sue carte, ma salvo clamorosi colpi di scena tornerà al West Ham. E’ con la valigia in mano Santiago Gimenez, per il quale serve una proposta da trenta milioni di euro. La doppietta contro il Verona non ha certo messo in salvo Christopher Nkunku, che deve lavorare tanto per ottenere la conferma. Va detto, però, che in caso arrivasse una proposta sui 35 milioni di euro (piace in Germania, in Inghilterra e soprattutto in Turchia) verrebbe presa certamente in considerazione.

Per Giovane, dunque, serve tempo, ma su di lui c’è soprattutto il forte interesse da parte dell’Inter: Piero Ausilio e Beppe Marotta ne hanno parlato tanto con il suo entourage.