Milan, Allegri lo vuole ma deve arrendersi: è incedibile

Le ultimissime notizie relative al mercato dei rossoneri: dopo Fullkrug è caccia ad un nuovo innesto. Il punto della situazione

Si chiude con una vittoria il 2025 per il Milan. Un anno non certo ricco di soddisfazioni per la squadra rossonera che ha dovuto rivoluzionare l’organico in estate dopo il campionato fallimentare. Così il Diavolo è stato affidato a Massimiliano Allegri, che ha ridato ossigeno ad una squadra tornata a lottare per i piani alti della classifica.

Il Milan, con i tre punti conquistati contro il Verona, è lì in alto, nonostante una rosa davvero corta: il problema di una squadra senza alternative, però, resta evidente e la speranza è che già a gennaio Igli Tare e Giorgio Furlani possano regalare a Massimiliano Allegri delle pedine importanti per lottare fino in fondo anche per lo Scudetto.

Il primo colpo è stato messo a segno ed è quello di Fullkrug, che ha ammirato a San Siro la squadra battere il Verona. Il tecnico livornese adesso spera di avere altri due innesti, ma si accontenterebbe anche del solo difensore. Il reparto, più di chiunque altro, appare striminzito. Senza Gabbia, l’unica alternativa a De Winter, Pavlovic e Tomori era Odogu, che fino al match contro i gialloblu non aveva mai giocato in Serie A.

Calciomercato Milan, colpo Gatti: il punto della situazione

Allegri vorrebbe anche un esterno che possa far rifiatare Alexis Saelemaekers, ma come detto, la priorità è rappresentata dal centrale.

Non è un caso che in questi giorni si stiano facendo diversi nomi per il ruolo di difensore. Il più gettonato ultimamente è quello di Federico Gatti. Il calciatore italiano della Juventus è una richiesta di Massimiliano Allegri: l’ex Frosinone al momento è in infermeria, ma è pronto a tornare presto in campo.

In bianconero non è certo una prima scelta, ma la Vecchia Signora non ha alcuna intenzione di svenderlo o di cederlo solamente in prestito. La sua valutazione è di una ventina di milioni di euro, una cifra che il Diavolo non vuole spendere.

L’affare Gatti è dunque in alto mare, anche per via del no del Milan per Samuele Ricci, che i bianconeri gradirebbero come contropartita tecnica. Ad oggi, quindi, il calciatore, che sarebbe ben felice di raggiungere Allegri, resta davvero lontano dal Milan e dal mondo rossonero.