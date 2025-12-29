Milan, un altro attaccante per Allegri? Primi contatti per Sidiki Cherif

Dopo Fullkrug, i rossoneri starebbero pensando anche ad un altro attaccante: avviati i primi contatti per Sidiki Cherif

Il Milan continua a tenere d’occhio talenti emergenti del calcio europeo. L’attenzione resta alta sui giovani attaccanti per il presente e per il futuro e nelle ultime ore è entrato con forza un nome nuovo, seguito con grande interesse dagli osservatori rossoneri. La strategia non cambia: provare ad anticipare tempi e concorrenza, anche se nel caso specifico parliamo di un giocatore già sulla bocca di tanti club.

Il Milan, infatti, ha avviato i primi contatti con l’Angers SCO per Sidiki Chérif, attaccante classe 2006 considerato tra i talenti più interessanti del panorama francese. A riportarlo è Sacha Tavolieri, secondo cui il Milan ha aperto un doppio canale di dialogo, coinvolgendo società ed entourage del giocatore. L’operazione resta in una fase iniziale, senza particolari passi significativi, con complicanze da gestire. Nessuna accelerazione forzata: la dirigenza valuta il costo economico e i margini di manovra, mantenendo un approccio prudente e coerente con la linea impostata negli ultimi anni.

Chérif, appena diciannovenne, ha attirato attenzioni per le sue importanti qualità, apprezzate dal settore scouting rossonero. Il suo profilo rientra nel progetto di un Milan orientato a investimenti mirati su calciatori giovani, pronti a maturare nel tempo attraverso un percorso graduale. La concorrenza non manca e il club ne è consapevole, motivo per cui i dialoghi proseguono con attenzione su tempi e condizioni. Il nome di Sidiki Chérif entra così nel radar del Milan, confermando una strategia chiara: rafforzare l’attacco non solo per l’immediato, ma anche con una visione a lungo termine. Le prossime settimane chiariranno se l’interesse potrà evolvere in una trattativa più concreta.