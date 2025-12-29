Rinnovo Maignan, c’è una grossa novità: “Incontro importante”

Novità per quanto riguarda il rinnovo di Maignan: incontro in programma importante che può cambiare le cose

Nuovi spiragli per il rinnovo di Mike Maignan. In scadenza di contratto il prossimo giugno, la società vuole provare a riaprire i dialoghi per un prolungamento. La storia recente è nota a tutti: ad inizio anno, il Milan e Maignan erano vicini ad un accordo sulla base di 5 milioni fino al 2030. Giorgio Furlani, poi, in seguito alle prestazioni negative del portiere e alla prospettiva della mancata qualificazione in Champions, ha deciso di tirarsi indietro. A quel punto Mike, insieme al suo entourage, ha deciso di chiudere ogni colloquio e di proseguire fino alla fine del contratto (dopo che è fallita la trattativa col Chelsea).

Apertura per il rinnovo di Maignan, la conferma di Moretto

Nel frattempo però al Milan sono cambiate un po’ di cose. L’arrivo di Tare, di Allegri e i buoni risultati raggiunti in campo hanno portato un’aria nuova che potrebbe capovolgere la situazione. Nei giorni scorsi si è parlato di un’offerta da 7 milioni del Milan per il rinnovo, indiscrezione però non confermata. Matteo Moretto, però, ha ribadito che c’è una grossa novità in merito al possibile rinnovo del portiere francese.

Su YouTube, il noto esperto di mercato ha confermato che c’è stato un cambio di rotta di recente: “Nelle ultime ore c’è una grossa novità. Confermiamo infatti che nei prossimi giorni il Milan ha in programma un contatto importante con il procuratore di Mike Maignan. Sì, perchè negli ultimi giorni si è alzato tantissimo il pressing anche di mister Massimiliano Allegri che sta cercando di convincere il portiere a restare anche per i prossimi anni. Allegri è stato importante questa estate per far rimanere Mike, così come il suo preparatore dei portieri e lo staff…“.