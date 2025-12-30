C’è una buona e una cattiva notizia da Milanello per Cagliari-Milan

Notizie buone a metà arrivano da Milanello oggi in vista della sfida contro il Cagliari del prossimo 2 gennaio. Tutti i dettagli

Il Milan prepara la sfida del 2 gennaio a Cagliari, un passaggio delicato per dare continuità al successo contro il Verona e restare in scia alla vetta. Massimiliano Allegri punta su concentrazione alta e rotazioni mirate, con l’obiettivo di blindare il secondo posto e mantenere pressione sull’Inter capolista. La gara dell’Unipol Domus arriva in un momento chiave della stagione, con il gruppo chiamato a confermare solidità mentale oltre al risultato. Niclas Füllkrug entrerà ufficialmente nel mondo rossonero proprio nella mattinata del 2 gennaio, con l’annuncio legato alla riapertura del mercato invernale. L’attaccante sarà convocabile e potrà iniziare a respirare l’aria del campionato italiano.

Come sta Gabbia

Le notizie dal reparto difensivo restano negative. Matteo Gabbia prosegue un percorso di recupero personalizzato dopo il problema al ginocchio e non figura ancora tra le certezze per la Sardegna. Lo staff medico preferisce prudenza, evitando rischi inutili in una fase fitta di impegni. Al centro della difesa si profila una nuova conferma per Koni De Winter, chiamato a dare continuità alle ultime prove. Il belga ha guadagnato fiducia grazie alla buona prestazione contro il Verona, e non era facile dopo le critiche per la gara col Napoli in Supercoppa. Allegri chiede compattezza al reparto arretrato, in attesa che torni il suo punto di riferimento.

Leao verso il rientro

Le sensazioni migliori arrivano dall’attacco. Rafael Leao è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida per il rientro tra i convocati dopo l’assenza con il Verona. La gestione del suo impiego resta aperta, con la possibilità di una partenza dalla panchina. In quel caso, accanto a Christian Pulisic potrebbe trovare spazio Christopher Nkunku, reduce dalla prima doppietta in campionato che ha acceso San Siro.