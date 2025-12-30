Clamoroso Cassano: “Allegri ha rifiutato il ritorno di Thiago Silva”

L’incredibile rivelazione di Cassano in merito al ritorno di Thiago Silva al Milan, saltato a quanto pare per volontà di Allegri

Nei giorni scorsi Thiago Silva è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Porto. L’annuncio è arrivato dopo che, per qualche tempo, si era parlato di un suo possibile ritorno al Milan. Ed effettivamente i contatti ci sono stati, con Ibrahimovic, suo grande amico e compagno di squadra in rossonero e al Psg, in prima fila per farlo venire. Antonio Cassano, durante la puntata di Viva el Futbol, ha rivelato che a dire no al suo ritorno è stato Allegri.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Cassano: “Thiago Silva poteva andare al Milan, Ibrahimovic ha dato l’ok al 100% per prenderlo a zero e nemmeno a troppo di ingaggio però prima di andare fino in fondo ha chiesto il parere di Allegri. Thiago Silva ha chiamato l’allenatore e Allegri gli ha detto “no ma sai io cerco una punta”. Ci ha messo una vita per dirgli se serviva o no“. Secondo le informazioni in suo possesso, quindi, sarebbe stato Allegri, con la complicità di Furlani, a chiudere le porte al ritorno di Thiago Silva, senza però mai dirlo al giocatore direttamente.

Che Furlani abbia detto di no ci posso pure credere ma che Allegri abbia detto di no a Thiago Silva mi sembra una gran cazzata sinceramente pic.twitter.com/Uatu76cWPx — M4rk (@M4rkPhilips) December 30, 2025

Ancora Cassano: “Ai tifosi del Milan voglio far capire che il signor Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno di Thiago Silva. Il ragazzo era disposto a fare da chioccia a Gabbia, lui voleva venire a tutti i costi perché è innamorato del Milan. Voleva tornare per fare una chiusura dopo che non voleva andarsene. Allegri e Furlani hanno detto di no, Ibrahimovic invece lo voleva. Questa è l’ultima delle sue giocate, ed è una cosa gravissima. Thiago Silva gli aveva detto “firmo in bianco, vengo a zero”. Dopo cinque giorni Allegri gli ha fatto capire che non era il caso senza dirglielo direttamente. Così Thiago ha capito ed è andato al Porto“.