Clamoroso Cassano: “Allegri ha rifiutato il ritorno di Thiago Silva”

L’incredibile rivelazione di Cassano in merito al ritorno di Thiago Silva al Milan, saltato a quanto pare per volontà di Allegri

Nei giorni scorsi Thiago Silva è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Porto. L’annuncio è arrivato dopo che, per qualche tempo, si era parlato di un suo possibile ritorno al Milan. Ed effettivamente i contatti ci sono stati, con Ibrahimovic, suo grande amico e compagno di squadra in rossonero e al Psg, in prima fila per farlo venire. Antonio Cassano, durante la puntata di Viva el Futbol, ha rivelato che a dire no al suo ritorno è stato Allegri.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Cassano: “Thiago Silva poteva andare al Milan, Ibrahimovic ha dato l’ok al 100% per prenderlo a zero e nemmeno a troppo di ingaggio però prima di andare fino in fondo ha chiesto il parere di Allegri. Thiago Silva ha chiamato l’allenatore e Allegri gli ha detto “no ma sai io cerco una punta”. Ci ha messo una vita per dirgli se serviva o no“. Secondo le informazioni in suo possesso, quindi, sarebbe stato Allegri, con la complicità di Furlani, a chiudere le porte al ritorno di Thiago Silva, senza però mai dirlo al giocatore direttamente.

Ancora Cassano: “Ai tifosi del Milan voglio far capire che il signor Allegri ha rifiutato e ha messo i cancelli a tripla mandata per il ritorno di Thiago Silva. Il ragazzo era disposto a fare da chioccia a Gabbia, lui voleva venire a tutti i costi perché è innamorato del Milan. Voleva tornare per fare una chiusura dopo che non voleva andarsene. Allegri e Furlani hanno detto di no, Ibrahimovic invece lo voleva. Questa è l’ultima delle sue giocate, ed è una cosa gravissima. Thiago Silva gli aveva detto “firmo in bianco, vengo a zero”. Dopo cinque giorni Allegri gli ha fatto capire che non era il caso senza dirglielo direttamente. Così Thiago ha capito ed è andato al Porto“.

