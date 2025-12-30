La trattativa con la Juventus fa tremare i milanisti: affare concreto

Le ultime notizie relative al mondo bianconero: l’affare non fa piacere al popolo rossonero. Il punto della situazione

L’ultimo affare andato in porto che ha visto il Milan e la Juventus protagoniste è stato quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese si è trasferito due estati fa a Torino, in prestito con diritto di riscatto. Riscatto puntualmente esercitato qualche mese fa dopo le ottime prestazioni fornite dall’ex Lione.

Oggi Kalulu è un titolare della Juventus, che nel corso degli ultimi anni ha provato più volte a prendere dei giocatori dal Milan. Un anno fa, ad esempio, le parti avevano trovato un accordo anche per il passaggio in bianconero di Fikayo Tomori: il no dell’inglese bloccò l’affare. Adesso è tutto cambiato, con l’ex Chelsea diventato una pedina chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri, tanto che la firma sul rinnovo è davvero vicina.

Ma di elementi del Diavolo accostati alla Juventus ce ne sono stati parecchi nel corso dell’ultimo periodo: non è un segreto, d’altronde, che anche Alexis Saelemaekers è stato un obiettivo del club di Torino, ma non è mai nata una trattativa per via del no di Massimiliano Allegri.

No che è arrivato, ultimamente, anche per Samuele Ricci. Il nome del centrocampista italiano è stato fatto in chiave Federico Gatti, finito nel mirino del Milan, che sta cercando un difensore per completare il reparto arretrato. Portare a Milano l’ex Frosinone, però, non sarà per nulla facile.

Calciomercato Milan e Juve: dispetti infiniti

Il Diavolo, infatti, non ha alcuna intenzione di accontentare le richieste dei bianconeri, che vorrebbero più di venti milioni di euro o calciatori in cambio che il Diavolo non vuole cedere.

Il calciomercato di Milan e Juventus, però, appare destinato ad incrociarsi ancora una volta. I bianconeri stanno provando senza successo a rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic. Il serbo, però, è sempre più orientato a cambiare maglia e secondo gli esperti di mercato c’è il Milan in prima fila.

Il popolo bianconero lo vivrebbe come un grande tradimento. Sentimento questo che anche i rossoneri potrebbero provare qualora Sandro Tonali decidesse di accettare il corteggiamento della Juventus. Il nome del bresciano continua ad essere infatti in cima alla lista dei desideri. Vista la spesa da affrontare – servono più di 70 milioni di euro – è difficile immaginare un suo trasferimento a gennaio, ma in estate l’affare potrebbe davvero prendere consistenza, facendo arrabbiare i milanisti.