Tare e Allegri sono d’accordo sul difensore: vogliono solo lui, ma l’affare è difficile

Allegri e Tare sono d’accordo: ecco il difensore perfetto per questo gennaio, ma l’operazione è complicata. I dettagli

Il Milan ha battuto il Verona domenica e ha ritrovato punti pesanti in una classifica che resta corta. Ma il campo non ha cancellato le domande che hanno accompagnato l’intera stagione fin dall’inizio. Il successo porta la firma di Massimiliano Allegri, abile nel rilanciare e compattare il gruppo dopo un anno di grandi delusioni e tensioni. Allo stesso tempo, la partita ha ribadito un concetto chiaro: per inseguire lo Scudetto servono certezze e rinforzi sul mercato. Niclas Füllkrug è arrivato per dare peso all’attacco, ma lo storico fisico invita alla prudenza. Christopher Nkunku resta una variabile, capace di colpi decisivi ma ancora lontano da una continuità totale.

La situazione dell’attacco

Il reparto offensivo vive di equilibri fragili. Christian Pulisic trascina con numeri da vertice nonostante acciacchi frequenti, così come Leao, alle prese per la prima volta con due infortuni muscolari nel giro di pochi mesi. Santi Gimenez procede lungo un percorso di recupero complesso, tra tempi atletici e risposte mentali. In questo quadro, la prestazione di Nkunku contro il Verona ha restituito segnali incoraggianti, senza trasformarlo in una soluzione definitiva. La società lo sa e osserva il mercato con attenzione. Il Fenerbahçe ha scoperto le carte, pronto a discutere una formula da definire nei dettagli. Il Milan non apre a soluzioni leggere: l’idea resta una cessione a titolo definitivo, senza svalutare l’investimento estivo. Allegri, dal canto suo, gradirebbe un attacco più profondo, per evitare emergenze continue e distribuire meglio le energie nella seconda parte di stagione.

Gila il preferito di Tare e Allegri

Le riflessioni non finiscono in attacco. Mike Maignan ha ritrovato il clean sheet, chiudendo una serie complicata e rilanciando fiducia attorno alla porta. La difesa a tre ha dato nuove certezze a Pavlovic, Gabbia e Tomori, mentre De Winter ha offerto segnali utili in una gara di crescita. Il problema resta numerico: dietro le alternative sono poche, come dimostrano i primi passi di David Odogu. Il Milan valuta quindi l’acquisto anche di un difensore e il nome che mette tutti d’accordo è quello di Mario Gila della Lazio. Lo spagnolo, arrivato in Italia con Tare direttore sportivo della Lazio, vuole una nuova esperienza e non rinuncerebbe ad un trasferimento in rossonero. Serve però un esborso importante: Lotito lo valuta almeno 30 milioni, ed è difficile pensare che Giorgio Furlani dica sì ad un’operazione del genere in questa sessione.