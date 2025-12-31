Addio Nkunku, il Milan ha l’attaccante grazie a Loftus-Cheek

Il Diavolo può salutare l’attaccante francese e accogliere un calciatore dal massimo campionato italiano: il punto della situazione

Christopher Nkunku è finito sotto la lente di ingrandimento. E’ stata fin qui una stagione davvero complicata per il francese, decisamente deludente. Domenica scorsa, però, è arrivata la doppietta con la quale si è finalmente sbloccato in campionato.

Un rigore trasformato e un gol di opportunismo, da vero centravanti. Da lì la sua partita è stata ricca di spunti: l’ex Chelsea e i tifosi hanno dunque potuto esultare, ma da lunedì sui giornali si è diffusa la notizia sempre più concreta di un possibile addio già nel corso del mercato di gennaio. C’è una trattativa ufficiale, avviata, tra il Milan e il Fenerbahce: si sta discutendo sul prezzo del calciatore e sulla formula.

Il Diavolo non ha alcuna intenzione di fare minusvalenza e vorrebbe 35 milioni di euro garantiti. Se si dovesse trovare un accordo tra le parti, i turchi proveranno poi a convincere Nkunku. Saranno, dunque, giorni caldi, con il Milan che deve chiaramente farsi trovare pronto, con l’acquisto di un nuovo attaccante qualora il francese salutasse per davvero.

Calciomercato Milan, il dopo Nkunku gioca in Serie A

Così oltre ai tanti nomi fatti, attenzione ad una possibile idea che arriva dalla Serie A. La Lazio ha deciso di vendere Castellanos per una cifra sui 25 milioni di euro. L’obiettivo dei biancocelesti è quello di fare plusvalenza e poi investire buona parte dei soldi per rafforzare la rosa.

Non è un segreto che Maurizio Sarri farebbe carte false per avere Ruben Loftus-Cheek e l’inglese, avendo una maglia da titolare garantita potrebbe dare il via libera per guadagnarsi una convocazione per i prossimi Mondiali. Uno scambio tra l’inglese e Castellanos accontenterebbe proprio tutti.

Igli Tare non si è lasciato per nulla bene con la Lazio, ma la trattativa potrebbe essere portata avanti da Giorgio Furlani. I rossoneri e i biancocelesti, dunque, riflettono su un affare che può decollare dopo il no di Castellanos al Flamengo. L’attaccante ha infatti voglia di continuare a giocare in Europa.

Milan e Lazio – lo ricordiamo – sono già in trattativa per Gila: il centrale, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, è pronto a lasciare la Lazio in estate. Per il giocatore è derby tra il Diavolo e l’Inter. Stavolta il fattore Tare, che conosce benissimo il difensore e il suo entourage, può risultare decisivo.