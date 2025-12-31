Allegri ritrova Leao e Gabbia, ma Pulisic si ferma: le ultime da Milanello

Arrivano due buone notizie da Milanello per quanto riguarda Leao e Gabbia, ma purtroppo si ferma ancora Pulisic

Il lavoro quotidiano a Milanello inizia a dare segnali incoraggianti in vista della trasferta del 2 gennaio a Cagliari. La seduta odierna ha fornito indicazioni utili per quanto riguarda Rafael Leao, che ha svolto l’intero allenamento con il gruppo anche oggi, confermando le sensazioni positive già filtrate nelle ultime ore. Il numero 10 aumenta i giri del motore e si avvicina al rientro tra i convocati.

Segnali confortanti pure per Matteo Gabbia, rimasto fuori in Supercoppa e contro il Verona: il difensore ha lavorato con i compagni e può tornare utile almeno per la panchina all’Unipol Domus. Un recupero importante per ampliare le soluzioni difensive a disposizione di Massimiliano Allegri.

Differenziato per Pulisic

Situazione diversa per Christian Pulisic. L’americano ha svolto un lavoro differenziato sul campo a causa di un fastidio al flessore. Anche Christopher Nkunku ha qualche problema alla caviglia: c’è ottimismo per Cagliari ma la sua situazione è ancora da valutare.