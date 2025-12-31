Arizala saltato, il Milan prende subito l’alternativa: colpo dal Brasile

Saltato l’ingaggio del mancino colombiano, il club rossonero sembra intenzionato a fare comunque un colpo in Sudamerica: le ultime news.

Diverse settimane fa era stato dato per fatto l’acquisto di Juan David Arizala da parte del Milan. Per il 20enne colombiano dell’Independiente Medellin si parlava di un’operazione da circa 3 milioni di euro più una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il piano della società rossonera era quello di piazzarlo in una squadra per farlo giocare nel resto della stagione e poi accoglierlo a Milanello a luglio.

Il Tolosa, altro club di proprietà di RedBird Capital Partners, era l’indiziato per accogliere Arizala. Ma nella giornata di ieri è emerso che l’affare è saltato e che il laterale sinistro colombiano proseguirà la carriera all’Udinese, che ha pareggiato l’offerta del Milan e che ha messo sul tavolo la possibilità di dare spazio al ragazzo in maglia bianconera. Un ribaltone improvviso, anche se per l’immediato fare una tappa a Udine può essere la mossa giusta per il suo processo di crescita.

Calciomercato Milan, piacciono due terzini brasiliani: le ultime news

Anche se è ormai sfumato l’arrivo di Arizala, il Milan rimane comunque intenzionato ad assicurarsi un giovane laterale sinistro. Dal quotidiano AS arriva un’indiscrezione interessante in tal senso.

Il giornalista Eduardo Burgos ha rivelato che il club rossonero ha presentato una prima offerta per João Victor de Souza Menezes, 19enne brasiliano in forza al Santos. Nel 2025 ha totalizzato 19 presenze, 1 gol e 2 assist con la squadra capitanata da Neymar. Ha un contratto in scadenza a dicembre 2028. Il Santos sta valutando la proposta del Milan.

La Gazzetta dello Sport conferma l’interesse milanista per Souza e aggiunge anche un altro nome: è quello di Kaua Prates de Almeida, 17enne del Cruzeiro il cui contratto scade a dicembre 2027. Anche lui è un laterale sinistro molto promettente, il Milan lo ha tenuto d’occhio con attenzione quest’anno. Vedremo se uno tra lui e il connazionale del Santos sarà destinato a vestire la maglia rossonera. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni ci saranno nuovi aggiornamenti di mercato.