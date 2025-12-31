Ribaltone improvviso, l’Udinese soffia un colpo al Milan: firme imminenti

Un affare che sembrava ormai definito sembra sfumato per il club rossonero: gli ultimi aggiornamenti da Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

La sessione invernale del calciomercato deve ancora ufficialmente iniziare, però il Milan ha già concluso un’operazione: l’arrivo di Niclas Fullkrug. Concordato con il West Ham il prestito con diritto di riscatto, il 32enne attaccante tedesco è già venuto in Italia per sostenere le visite mediche e iniziare ad allenarsi assieme alla squadra di Massimiliano Allegri. Vedremo se si rivelerà un rinforzo all’altezza delle aspettative.

Oltre a Fullkrug, ufficialmente tesserabile dal 2 gennaio 2026, il club rossonero dovrebbe fare altre operazioni nelle prossime settimane. Potrebbe essere acquistato Andrej Kostic, 18enne centravanti del Partizan Belgrado. Ha lo stesso agente, Darko Ristic, di Dusan Vlahovic e questo fa pensare che possano svilupparsi discorsi sull’eventuale arrivo dell’attaccante della Juventus l’estate prossima. Il Milan potrebbe prendere anche un difensore centrale nel mercato invernale. Il sogno è Mario Gila della Lazio, ma costa almeno 20 milioni di euro, quindi Igli Tare è costretto a valutare profili a prezzo inferiore.

Calciomercato Milan, colpo Arizala: cosa sta succedendo

Settimane fa era stato dato per fatto l’arrivo di Juan Arizala, 20enne laterale sinistro colombiano dell’Independiente Medellin. Nelle ultime ore ci sono stati aggiornamenti importanti su questa operazione.

Fabrizio Romano e Matteo Moretto nell’ultimo video su YouTube hanno spiegato che mancavano ancora le firme sui documenti. Il Milan aveva praticamente bloccato Arizala, ma il percorso del giocatore doveva ancora essere definito. Contava di appoggiarsi sul Tolosa, a sua volta di proprietà di RedBird Capital Partners, però il club francese non ha spazio per inserire il laterale extracomunitario in squadra. Ci sono altre società che hanno spinto per ingaggiarlo, dandogli subito la possibilità di giocare.

Lo stesso Moretto, con un aggiornamento successivo, ha rivelato: “L’Udinese è a un passo da Juan David Arizala. Operazione ormai alle firme. Il Milan aveva bloccato il calciatore colombiano dell’Independiente Medellín, ma il percorso sportivo non ha convinto il ragazzo, che nelle ultime ore ha trovato un accordo verbale con il club friulano“.

L’esterno colombiano verrà a giocare in Italia, ma lo farà con l’Udinese. Sicuramente nella squadra bianconera può trovare più spazio più facilmente e mettere in mostra le sue qualità. Vedremo se nel suo futuro riapparirà comunque il Milan.