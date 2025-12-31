Emergenza Milan per Cagliari: nuovi problemi per Pulisic e Nkunku

I rossoneri rischiano l’emergenza per la gara contro il Cagliari, la prima del 2026. Nuovi problemi fisici per Pulisic e Nkunku

Il conto alla rovescia verso la prima trasferta del nuovo anno ha acceso più di un campanello d’allarme a Milanello. Il Milan prepara la gara di venerdì a Cagliari con qualche pensiero legato all’attacco, reparto decisivo nel successo contro il Verona. La seduta mattutina ha lasciato indicazioni da valutare con attenzione: Christian Pulisic e Christopher Nkunku non risultano al meglio e restano sotto osservazione fino alla partenza per la Sardegna, come riporta la Gazzetta dello Sport. Massimiliano Allegri punta a confermare l’assetto offensivo visto domenica, forte dei tre gol arrivati dalla coppia, ma le prossime ore diranno molto sulle reali possibilità di vederli dal primo minuto.

Problemi per Pulisic e Nkunku

Le condizioni dei due protagonisti offensivi richiedono prudenza. Pulisic convive con un fastidio al flessore destro, residuo di un problema accusato in nazionale a ottobre. Il muscolo ha superato la fase acuta, resta una sensibilità fastidiosa nei carichi più intensi. Per questo motivo l’americano ha svolto controlli specifici, utili a chiarire il quadro prima delle scelte definitive. Nkunku, invece, avverte dolore a una caviglia. Nulla di serio secondo le prime indicazioni, ma abbastanza per costringere lo staff a monitoraggi quotidiani.

Il francese arriva dalla prima doppietta in campionato e vuole dare continuità, spinto anche dall’entusiasmo del gruppo. In spogliatoio circola fiducia sulla sua presenza. Segnali incoraggianti arrivano anche da Rafael Leao: dopo l’ennesimo stop contro il Verona, il portoghese ha completato l’allenamento con i compagni. L’adduttore destro dà meno noie e consente accelerazioni più libere. Allegri, però, pensa a una gestione graduale, vista l’assenza prolungata e un calendario fitto.

Dubbi sul tesseramento di Fullkrug

Capitolo a parte per Niclas Füllkrug. L’attaccante tedesco sta bene e ha lavorato con continuità, mostrando grande motivazione. La sua disponibilità per Cagliari dipende solo dalla burocrazia. Serve il transfer internazionale dall’Inghilterra entro le 16 di venerdì, passaggio decisivo per completare il tesseramento. La deroga concessa dalla Figc permette l’utilizzo immediato dal 2 gennaio, a patto di documenti completi. In via Aldo Rossi cresce l’ottimismo sull’esito dell’iter, nonostante giorni festivi poco favorevoli ai tempi tecnici. Il Milan attende fiducioso, con lo sguardo rivolto a una trasferta insidiosa e a un gennaio ricco di sfide decisive.