I nostri 3 desideri per il 2026 del Milan (VIDEO)

Il 2026 sta per arrivare e sarà un anno importante per il Milan: ecco i nostri tre desideri per il prossimo anno dei rossoneri

Salutiamo oggi il 2025 e ci prepariamo ad accogliere il nuovo anno. E sarà un anno particolarmente importante per il Milan, che a giugno scorso ha cambiato registro e avviato l’ennesimo progetto da zero, accantonando un aspetto fondamentale per il calcio di oggi: la continuità e la programmazione. L’arrivo di Igli Tare e di Massimiliano Allegri ha cambiato un po’ le cose, ma non troppo. Perché la base è rimasta la stessa e i problemi riscontrati negli ultimi anni, come abbiamo visto, non sono di certo spariti.

Ecco quindi che il primo nostro desiderio, come detto nell’ultimo video su YouTube, è un Milan che torni a pensare da Milan. Basta accontentarsi di quarto posto: una squadra come il Milan deve pensare sempre all’obiettivo massimo. Raggiungerlo poi dipende da tanti fattori che non dipendono da noi, ma l’importante è pensare di poterci arrivare.

Il secondo desiderio è più acquisti alla Luka Modric, e non per una questione anagrafica ma per il livello del giocatore. Che costringe tutto l’ambiente a fare un salto di qualità e dare qualcosa in più. Speriamo quindi di vederne altri di Modric, a partire da Robert Lewandowski, obiettivo a parametro zero per la prossima estate. Infine, il nostro terzo desiderio è che il Milan torni ad essere una cosa unica, con ogni singolo elemento che remi nella stessa direzione. Abbiamo vissuto anni di fazioni e divisioni, ora è il momento di tornare a come eravamo nella stagione dell’ultimo Scudetto.