Milan, accelerata per il rinnovo: firma in Primavera e raggiunge Leao

Non solo Maignan: il club rossonero vuole blindare con un nuovo contratto un dei titolarissimi della squadra di Allegri.

A breve inizierà la finestra invernale del calciomercato e sarà interessante vedere quali saranno le mosse del Milan, oltre all’arrivo già definito di Niclas Fullkrug in prestito dal West Ham. Ma i tifosi attendono notizie positive anche sul fronte rinnovi.

Scontato parlare di Mike Maignan, dato che il suo contratto scade a giugno 2026 e c’è il rischio di perderlo a parametro zero. Secondo alcune indiscrezioni, la dirigenza rossonera avrebbe offerto un prolungamento contrattuale fino al 2029, con opzione per rinnovare fino al 2030. Lo stipendio salirebbe da 2,8 milioni a 5-5,5 milioni di euro netti annui più bonus. Una proposta simile a quella già fatta a inizio anno, quando le parti arrivarono a un accordo verbale e poi Giorgio Furlani decise di non procedere formalizzandolo. Ora si spera in un epilogo diverso.

Rinnovi Milan, non solo Maignan: le ultime news

I milanisti incrociano le dita per Maignan e anche per un altro titolarissimo della squadra di Massimiliano Allegri: Christian Pulisic. Il suo caso è un po’ diverso, dato che la scadenza del contratto è fissata a giugno 2027 e il club ha un’opzione per estenderla fino a giugno 2028. Non c’è urgenza e per questo la trattativa potrebbe decollare in primavera, come spiegato da calciomercato.com.

L’ex Chelsea percepisce uno stipendio di circa 4 milioni di euro netti e potrebbe avvicinarsi a Rafael Leao, che arriva a circa 7 milioni di euro netti annui (5-5,5 fissi più bonus) ed è il più pagato della squadra. La nuova scadenza potrebbe essere fissata a giugno 2029 con opzione per prolungare di un altro anno.

Pulisic ha avuto qualche problema fisico di troppo in questa stagione, ma ha confermato di essere un calciatore molto importante e decisivo: 10 gol e 2 assist in 15 presenze stagionali tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I gol sarebbero 11 se in Milan-Sassuolo non ci fosse stata la folle decisione di annullargli quello che sarebbe valso il 3-1 ai rossoneri, che invece hanno finito per pareggiare 2-2.

Finora, il nazionale americano ha totalizzato 41 reti e 25 assist in 114 presenze con la maglia rossonera. Numeri importanti che lo rendono meritevole di rinnovo.