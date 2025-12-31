Modric svela i suoi 3 segreti per la longevità

Il centrocampista croato parla l’ultimo giorno dell’anno. Il calciatore dei rossoneri si racconta e svela il suo segreto: ecco le sue dichiarazioni

Diciasette presenze su diciassette, con un gol decisivo contro il Bologna e due assist: è questo il primo bilancio in Serie A con la maglia del Milan di Luka Modric. Il centrocampista croato, che lo scorso 9 settembre ha compiuto 40 anni, è diventato subito un punto fermo della squadra di Massimiliano Allegri.

E dire, che in estate, quando l’affare era andato in porto, qualcuno aveva avuto dei dubbi sull’ormai ex Real Madrid, storcendo il naso: “sarà venuto a svernare”, “si preserverà in vista del Mondiale”, questi erano solo alcuni dei commenti che si potevano trovare sui social, ma Modric ci ha messo davvero pochissimo a convincere tutti.

Ora nessuno vuole pensare ad un futuro senza il croato. A vederlo in campo, d’altronde, è impossibile trovare qualcuno che gli dia 40 anni.

Milan, la rivelazione di Luka Modric: ecco le sue parole

E sapete il segreto della sua longevità? “L’amore. Amare il calcio, pensare calcio, vivere per il calcio. Il calcio, con la famiglia, è la cosa più importante che ho. Il segreto è la passione. La dieta, l’allenamento sono cose secondarie. Per restare in alto a lungo serve il cuore. Io agli allenamenti sono felice come quando giocavo da bambino”.

Queste sono le dichiarazioni di Luka Modric, rilasciate al Corriere dello Sport in edicola il 31 gennaio 2025. Un ultimo giorno con il Pallone d’Oro della Serie A, che abbraccia la semplicità: “Amo la normalità. La famiglia normale, la vita normale, le piccole cose. Non mi sento unico. Nella mia vita non ho mai pensato, neppure per un secondo, di essere superiore a qualcun altro. Se non avessi fatto il calciatore, mi sarebbe piaciuto fare il cameriere”.

Nel corso dell’intervista arriva una battuta sul calciatore al quale viene accostato da anni, Andrea Pirlo: “Li ringrazio, il paragone mi onora: Pirlo ha sei anni più di me, ha aperto una strada. Ma il mio idolo, Boban a parte, era Francesco Totti. In Serie A avevate calciatori favolosi. Li guardavo e mi dicevo: quello è il calcio che voglio giocare”.