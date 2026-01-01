La volontà di Nkunku, l’offerta del Fenerbahce e la posizione del Milan: come stanno le cose

Tutto quello che c’è da sapere in merito alla situazione di Christopher Nkunku: il Fenerbahce c’è, ma lui ha altre idee

Il futuro di Christopher Nkunku è argomento caldo per questo mercato. Dopo una doppietta decisiva contro il Verona, l’attaccante francese ha ritrovato fiducia ma dalla Turchia continuano ad arrivare notizie sul Fenerbahce. Secondo Yagiz Sabuncuoglu, giornalista di Sports Digitale, sta valutando l’acquisto dell’attaccante francese. Da qualche giorno si sarebbero aperte ufficialmente le trattative, ma c’è una grossa distanza nelle valutazioni. Il Fenerbahce sembra disposto a spingersi fino a 25 milioni per Nkunku, mentre il Milan chiede 35 milioni per lasciarlo partire adesso. La pista resta aperta per volontà diretta di Domenico Tedesco, l’allenatore del Fenerbahce e tecnico di Nkunku ai tempi del Lipsia.

Nkunku non vuole andarsene

Il Milan ha investito 37,5 milioni bonus inclusi per Nkunku solo pochi mesi fa. Una cifra alta, sostenuta per assicurarsi un profilo internazionale nel pieno della maturità calcistica. Dopo un avvio complicato, segnato da una preparazione estiva incompleta, un problema fisico al piede accusato in nazionale e l’impatto con un campionato nuovo, il francese ha iniziato a trovare continuità adesso. La doppietta al Verona ha segnato un passaggio chiave, dal punto di vista mentale prima ancora dei numeri. In Italia diverse fonti riportano una presa di posizione chiara: Nkunku non intende lasciare Milano a gennaio. E anche il Milan non vorrebbe privarsene, ma è chiaro che, di fronte ad un’offerta importante e in linea con il valore economico attuale, come sempre, Furlani la prenderà in seria considerazione.

Ad oggi, resta al Milan

Nkunku pensa anche al Mondiale con la Francia. Il Fenerbahce garantirebbe centralità tecnica, con un ruolo fisso dal primo minuto e la presenza in panchina di Domenico Tedesco, allenatore capace di valorizzarlo ai massimi livelli al Lipsia. Sul piatto, però, restano limiti evidenti. Il campionato turco non rientra tra le cinque leghe top europee, dettaglio rilevante per un calciatore reduce dal trionfo nel Mondiale per Club con il Chelsea. Anche l’ingaggio non cambierebbe gli equilibri: cinque milioni netti a stagione già percepiti a Milano, cifra difficile da superare a Istanbul. Dentro lo spogliatoio rossonero Nkunku avverte stima concreta. Allegri lo ha sempre sostenuto, i compagni lo hanno responsabilizzato anche nei momenti difficili, fino al gesto simbolico del rigore affidato contro il Verona da Modric e Pulisic. Milano, il Milan e la fiducia del gruppo restano fattori decisivi. Per questo, oggi, l’ago della bilancia pende verso la permanenza. Il mercato osserva, il Milan non forza, Nkunku pensa solo al campo, anche se le sue condizioni non sono al top e la presenza a Cagliari è in discussione.