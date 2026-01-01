Home » Calciomercato Milan » Milan, occhio agli svincolati: l’occasione giusta arriva dalla Lazio

Milan, occhio agli svincolati: l’occasione giusta arriva dalla Lazio

di

Tare tiene d’occhio la situazione degli svincolati per giugno: c’è un giocatore della sua vecchia Lazio che tornerebbe molto utile

Tare in primo piano
Colpo a zero dalla Lazio (ANSA) – MilanLive.it

Il Milan lavora per il mercato di gennaio ma con un occhio anche alla programmazione per giugno. In particolare, Igli Tare sta ragionando su possibili acquisti a costo zero di giocatori in scadenza nei prossimi mesi. Tra i nomi monitorati con attenzione figura Adam Marusic, laterale montenegrino in scadenza con la Lazio. Un profilo affidabile, abituato a giocare su entrambe le fasce e già noto al direttore sportivo albanese per il percorso condiviso a Roma. L’ipotesi parametro zero rende Marusic una soluzione concreta, ideale per ampliare le rotazioni e offrire un’alternativa credibile a Saelemaekers. Nessun affondo immediato, ma una vigilanza costante sull’evoluzione della situazione contrattuale con il club biancoceleste.

Marusic durante una partita
Gila per giugno

Parallelamente resta centrale il dossier legato al nuovo difensore centrale. Anche in questo caso, un profilo serve subito ma per un grosso investimento se ne riparlerà a giugno. Fra i preferiti di Tare e anche di Allegri c’è Mario Gila, difensore spagnolo ancora della Lazio e portato in Italia proprio dal direttore sportivo rossonero. La richiesta della Lazio, fissata su 30-35 milioni di euro, blocca al momento ogni sviluppo più concreto. Una valutazione ritenuta alta, che spinge il Milan a non scoprire le carte e a mantenere aperte più soluzioni alternative.

