Formazioni ufficiali Cagliari-Milan, la scelta definitiva su Pavlovic e Pulisic

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan, in campo questa sera per l’anticipo della 18esima giornata di Serie A

Cagliari e Milan hanno appena reso note le formazioni ufficiali della gara di questa sera. Non recupera Pavlovic: ha superato la febbre da poche ore e non ce la fa, al suo posto gioca Davide Bartesaghi nel ruolo di centrale di sinistra. Estupinan quindi titolare dal primo minuto a sinistra da quinto. In attacco, niente da fare per Pulisic, ma torna Leao dal primo minuto con Loftus-Cheek al suo fianco. Torna dal primo minuto Fofana, che torna a comporre il classico trio di centrocampo con Modric e Rabiot.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. All. Pisacane.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Massimiliano Allegri.