Fullkrug ufficiale al Milan, convocato per Cagliari: come sarà gestito

L’attaccante tedesco è ufficialmente un giocatore del Milan. A disposizione per Cagliari, ecco come sarà gestito stasera

Niclas Fullkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Sul sito della Lega Serie A, infatti, è apparso il suo nome nella lista dei contratti depositati. Anzi, è addirittura il primo in assoluto di questo mercato di gennaio. L’attaccante tedesco è arrivato a Milano a fine dicembre per le visite mediche, la firma sul contratto e i primi allenamenti. Si è presentato bene a Milanello e ha già convinto Allegri. Ora che la parte burocratica è a posto, Fullkrug può essere convocato per la partita contro il Cagliari, ma come sarà gestito?

Fullkrug è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. pic.twitter.com/JBsWs9WgXv — MilanLive.it (@MilanLiveIT) January 2, 2026

Il Milan, lo sappiamo, è in grave emergenza per quanto riguarda l’attacco: Christopher Nkunku non c’è per un problema alla caviglia, Leao è appena rientrato (dopo uno stop di più di 15 giorni) e anche Pulisic, ancora una volta, non è al massimo. L’americano dovrebbe partire dalla panchina, con il portoghese, invece, schierato dal primo minuto; rischioso, ma inevitabile. Al suo fianco potrebbe esserci Loftus-Cheek, in un ruolo da seconda punta che ha già fatto più volte. Fullkrug partirà quindi dalla panchina e potrà essere sicuramente un elemento utile a gara in corso.