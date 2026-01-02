Loftus-Cheek, ma quale cessione: mossa a sorpresa del Milan

Mentre si parla di una possibile cessione, il Milan apre le trattative per il rinnovo del giocatore. La notizia sorprende tutti

Poche settimane fa, il Milan ha annunciato un importante rinnovo: Alexis Saelemaekers. Potrebbe esser stato il primo di una lunga serie. La società è infatti in trattativa con altri giocatori. Fikayo Tomori è uno di questi: in scadenza a giugno 2025, sono iniziati i colloqui per prolungare. La cura Allegri lo ha rivitalizzato in un ruolo diverso rispetto al passato. Si può considerare a tutti gli effetti un senatore dei rossoneri e vuole continuare ad esserlo. Trattativa anche con Christian Pulisic, ma con meno priorità: anche lui scade nel 2027, ma il Milan ha un’opzione per il rinnovo automatico per un altro anno. La vera sorpresa è però un’altra: ne parla oggi la Gazzetta dello Sport.

Il giocatore in questione è Ruben Loftus-Cheek. Ed è sorprendente perché proprio in questi giorni sono circolate indiscrezioni in merito ad una possibile cessione. Piace da sempre a Maurizio Sarri, che lo ha allenato al Chelsea e lo rivorrebbe alla Lazio. Si è parlato anche di Napoli in merito ad un clamoroso scambio con Lucca. Invece, il Milan sta trattando anche con lui il rinnovo. In scadenza, come gli altri due, nel 2027, non c’è fretta ma entrambe le parti sono convinte di proseguire insieme.