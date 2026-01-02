Pagelle Cagliari-Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle e i voti di Cagliari-Milan, il migliore e il peggiore in campo dell’anticipo della partita di Serie A

Tre punti pesantissimi per il Milan in quel di Cagliari, contro una squadra ben allenata e organizzata. A deciderla è Rafael Leao, rientrato dopo più di due settimane di stop per un problema muscolare. L’attaccante è sceso in campo dal primo minuto per sopperire alle assenze di Pulisic e Nkunku: il primo in panchina, il secondo out per un problema alla caviglia. Prestazione di alto livello anche per Davide Bartesaghi, schierato al posto di Pavlovic da centrale di sinistra nella difesa a tre. Un’altra parte di superiorità disarmante per Luka Modric, solita ottima gara di Rabiot e Saelemaekers. I rossoneri si godono ancora una volta la testa della classifica in attesa delle altre partite del week-end: c’è la seria possibilità che il primato possa durare per tutta la settimana vista la delicata sfida dell’Inter contro il Bologna.

Il migliore

Senza ombra di dubbio, Luka Modric è stato protagonista una partita clamorosa, soprattutto per la fase difensiva. Sempre al posto giusto al momento giusto per intercettare e far ripartire l’azione; non butta mai un pallone e gestisce ogni situazione difficile con sagacia, tecnica e calma olimpica. Il croato è il fattore chiave per questo Milan primo in classifica e per i risultati arrivati finora: senza lui né Pulisic, sarebbe tutt’altra classifica.

Il peggiore

Non è stata una buona gara per Pervis Estupinan, tornato titolare per coprire Bartesaghi, impiegato in difesa per sostituire Pavlovic. L’ecuadoregno inizia male con qualche errore di troppo, poi la sua prestazione migliora. Nel complesso però è quello più in difficoltà, purtroppo catapultato in un calcio completamente diverso rispetto a quello che lo esalta di più.

Le pagelle di Cagliari-Milan

MAIGNAN 6

TOMORI 6,5

DE WINTER 6,5

BARTESAGHI 7

SAELEMAEKERS 6,5

FOFANA 6

MODRIC 7,5

RABIOT 7

ESTUPINAN 5,5

LEAO 6,5

LOFTUS-CHEEK 6