Cagliari-Milan, cosa ci faceva Rabiot a destra nell’azione del gol? L’analisi (VIDEO)

Perché Rabiot era a destra in occasione del gol di Leao contro il Cagliari? La risposta la trovate nel video qui in basso

Avrete sicuramente notato che, nell’azione del gol di Rafael Leao a Cagliari, c’era Adrien Rabiot a destra. Ma perché era lì? La risposta è piuttosto semplice e l’analisi completa la trovate nel video sul nostro canale YouTube. Il centrocampista francese è stato autore di una partita di altissimo livello, sia dal punto di vista tecnico che tattico. Lui e Luka Modric padroneggiano il campo, ma il gol è anche frutto di una grande giocata prima di Saelemaekers e poi anche di Fofana, spesso criticato perché considerato non all’altezza dal punto di vista tecnico. Invece, proprio in questa occasione, ha dimostrato il contrario.