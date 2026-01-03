Il futuro di Vlahovic è già scritto e c’è anche il Milan di mezzo

L’attaccante serbo, alle prese con un grave infortunio, sa già qual è il suo futuro. Cosa succederà a giugno, i dettagli

La carriera di Dusan Vlahovic è sospesa tra riabilitazione e futuro. Il centravanti serbo resta fermo ai box dopo l’operazione all’adduttore sinistro, un intervento pesante arrivato a poco più di un mese dal ko. La Juventus deve decidere visto che il suo contratto scade a giugno. Il recupero procede senza accelerazioni: lo staff medico stima un rientro pieno tra marzo e aprile, giusto in tempo per il finale di stagione.

Sul tavolo resta un destino già scritto. Molto probabilmente infatti Vlahovic chiuderà l’annata in bianconero prima dell’addio a parametro zero, con pochi margini per colpi di scena. Dal 2 febbraio scatterà la possibilità di firmare un nuovo accordo altrove. Le grandi d’Europa seguono con attenzione. Il Barcellona guida il gruppo degli interessati, pronto a voltare pagina dopo Robert Lewandowski (accostato al Milan). Anche il Bayern Monaco osserva, senza forzare i tempi.

La posizione del Milan

Nel quadro resta il Milan, vigile e silenzioso. I rossoneri valutano l’opzione con prudenza, attratti dall’idea di aggiungere un centravanti di grande livello senza costi del cartellino. L’ambientamento in Serie A non sarebbe un problema e il rapporto con Massimiliano Allegri offre una garanzia tecnica ulteriore.