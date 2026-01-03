Milan, il gol di Leao inizia da Saelemaekers: la giocata spacca in due il Cagliari (FOTO)

Il gol di Leao che ha deciso Cagliari-Milan è merito in gran parte di Saelemaekers: la sua giocata spacca in due gli avversari

Il Milan vince a Cagliari grazie al gol di Rafael Leao. Successo di misura degli uomini di Allegri, che riescono a portare a casa i tre punti ancora una volta con il minimo sforzo. La prestazione infatti non è stata delle migliori, così come tante altre, ma al primo tiro in volta, di nuovo, arriva il gol che decide la gara. La firma è di Leao, certo, ma in realtà la rete parte da Saelemaekers: è la sua giocata che permette ai rossoneri di sviluppare l’azione che poi porta al gol.

Il Milan ha fatto gol qui. pic.twitter.com/0vI42R1WF2 — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 3, 2026

Con due uomini addosso, il belga riesce, con un tocco di altissima qualità, a trovare libero Fofana che spacca in due la difesa avversaria: a quel punto il francese trova un’ottima verticalizzazione per Rabiot, che mette al centro dove c’è Leao. Fortunato il portoghese per il liscio dell’avversario e soprattutto per la deviazione (come al solito si era coordinato malissimo): gol e tre punti. Pieno stile Max Allegri.