Perché Allegri si è arrabbiato nel finale di Cagliari-Milan, la spiegazione (VIDEO)

Allegri furioso nel finale di Cagliari-Milan in panchina con l’ennesimo show davanti alle telecamere, ma cosa è successo?

Massimiliano Allegri si è lasciato andare all’ennesimo show in panchina anche nei minuti finali di Cagliari. A pochi istanti dal triplice fischio, una scelta sbagliata ha acceso la reazione dell’allenatore, consapevole dei rischi nascosti nei dettagli quando la partita scivola verso la chiusura.

Nel mirino è finito Niclas Füllkrug, autore di una giocata che ha quasi regalato ai sardi un calcio d’angolo allo scadere. Allegri non ha nascosto il fastidio nel post gara, spiegando con chiarezza il motivo della sua rabbia: “Doveva giocare una palla larga e invece ha giocato palla dentro. Bisognava allargare così l’azione finiva nella parte opposta. Mi sono arrabbiato per quello, perché quando mancano 10 secondi non puoi prendere un calcio d’angolo perché poi viene una mischia in area“. Un concetto semplice, figlio dell’esperienza e della gestione dei momenti chiave.

L’episodio diventa un messaggio forte per lo spogliatoio. Allegri chiede lucidità, non solo qualità, soprattutto nei finali sporchi. La crescita arriva anche grazie a queste correzioni, utili per alzare il livello di attenzione collettiva. Füllkrug, che ha fatto il suo debutto ieri, ha dimostrato perché si può considerare una risorsa importante, e le indicazioni di Allegri lo aiuteranno. A Cagliari il risultato ha premiato i rossoneri, ma l’urlo di Allegri serve da promemoria: occhio ai dettagli.