A che punto è la trattativa fra Milan e Fenerbahce per Nkunku: ci sono novità

Nkunku al Fenerbahce è ancora una pista possibile, ma c’è distanza fra domanda e offerta. I turchi chiedono lo sconto

Christopher Nkunku, dopo la doppietta al Verona e i segnali di risveglio, ha dovuto alzare bandiera bianca proprio nel momento in cui cercava continuità. L’assenza contro il Cagliari non ci voleva e intanto i riflettori sul suo futuro restano accesi. Dalla Turchia il pressing cresce. Il Fenerbahce ha intensificato i contatti con il Milan e con il direttore sportivo Igli Tare, come riportato da Tuttosport, per capire i margini di un’operazione immediata. L’arrivo di Niclas Füllkrug ha alzato il livello della concorrenza in attacco e in più la società è preoccupata per il probabile calo di valore economico del giocatore, da qui l’idea di venderlo ora che ha ancora un costo di cartellino vicino a quanto speso.

Il Milan ha fissato il prezzo: 35 milioni di euro, cifra utile a pareggiare l’investimento estivo ed evitare effetti negativi a bilancio. Il Fenerbahce ha provato a rivedere la valutazione, chiedendo uno sconto e valutando formule alternative rispetto all’acquisto immediato. I turchi si sono spinti finora fino ai 25 milioni ed è difficile che alzino ulteriormente l’offerta. Sullo sfondo resta la volontà del giocatore. Nkunku sa che il Mondiale passa dal minutaggio, ma l’ipotesi Istanbul non lo convince. Neppure il rapporto con Domenico Tedesco, decisivo nella sua esperienza al Lipsia, ha cambiato la linea. Al momento, la permanenza a Milano resta l’opzione più solida, in attesa di sviluppi concreti.