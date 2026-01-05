Milan, affare con la Lazio: lo scambio che accontenta tutti

Rossoneri e biancocelesti potrebbero lavorare ad uno scambio che farebbe felice chiunque: l’affare prende corpo

Il Milan ha sistemato l’attacco con Fullkrug e ora ha messo nel mirino un difensore. Nonostante le smentite di rito di Allegri e Tare, la società è al lavoro per trovare il profilo giusto. C’è un nome che mette d’accordo tutti a Milanello: dal direttore sportivo all’allenatore. Si tratta di Mario Gila, difensore che Tare conosce molto bene: è stato lui a portarlo alla Lazio, e ora si sente pronto per un’avventura importante. Allegri apprezza le sue qualità e sarebbe felice di averlo, ma c’è il problema dei costi: Claudio Lotito, che ha appena venduto Castellanos al West Ham per 30 milioni, chiede per Gila più o meno la stessa cifra.

Soldi che il Milan non vuole spendere, da qui l’idea di uno scambio che accontenterebbe tutte le parti in causa: il difensore spagnolo in rossonero e Ruben Loftus-Cheek alla Lazio, centrocampista che Sarri conosce benissimo e che stima fin dai tempi del Chelsea. Si tratterebbe di uno scambio secco, senza l’aggiunta di conguagli né da una parte né dall’altra. Così il Milan risolverebbe il problema in difesa rinunciando ad un giocatore discontinuo; la Lazio farebbe felice Sarri con l’arrivo di un centrocampista che lui considera ideale per il suo calcio.