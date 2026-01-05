Milan, idea Aké per la difesa: i rossoneri hanno un alleato

C’è anche Aké nella lista dei possibili obiettivi del Milan per la difesa in questo mercato di gennaio: i rossoneri hanno un alleato

Massimiliano Allegri ha indicato una linea precisa sul mercato: meglio un difensore pronto, con abitudine a palcoscenici di alto livello, rispetto a un profilo giovane da attendere. Le risposte positive arrivate da Tomori, Gabbia e Pavlovic, unite alla crescita di De Winter e alla duttilità di Bartesaghi, hanno ridotto l’urgenza ma un intervento andrebbe fatto.

In questo quadro prende forma l’idea Nathan Aké, rilanciata da Il Corriere dello Sport. Il centrale olandese cerca continuità dopo una prima parte di stagione segnata da spazio ridotto al Manchester City. In una recente intervista ha chiarito la propria posizione: “Il ct Ronald Koeman mi ha parlato un paio di volte, spiegandomi che dovrei giocare un po’ di più. Diventa complicato essere preso in considerazione con poca continuità“. Il riferimento è ovviamente al prossimo Mondiale. Koeman può quindi diventare un alleato dei rossoneri in questa trattativa, ma…

Ma resta il nodo economico. Aké percepisce 5,4 milioni netti ed è sotto contratto fino al 2027. Inoltre Pep Guardiola ha chiuso a una partenza a breve: “Abbiamo tanti infortuni in questo periodo“. Il Milan riflette: solo un’occasione reale può cambiare i piani.