Sembra fatta con la Roma ma il Milan può stravolgere tutto

L’attaccante sembra ad un passo dalla Roma, ma il Milan potrebbe clamorosamente stravolgere le cose. I dettagli

Nei giorni scorsi si è parlato con forza dell’arrivo di Joshua Zirkzee alla Roma. Un affare praticamente fatto, hanno raccontato dalla capitale. A quanto pare però le cose non stanno così, almeno per il momento. L’attaccante olandese, in forza al Manchester United dall’estate del 2024, vuole tornare in Italia per giocarsi le chance per andare al Mondiale. La Roma è decisamente avanti ma il Milan in qualche modo starebbe provando ad inserirsi. Se nei prossimi giorni dovesse concretizzarsi l’affare con il Fenerbahce per Nkunku, i rossoneri potrebbero stravolgere le cose e intromettersi con forza nella trattativa fra i giallorossi e gli inglesi. Zirkzee è da sempre un giocatore apprezzato in casa Milan, e anche Allegri e Tare sono dello stesso avviso.