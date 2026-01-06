Milan, non si è allenato in gruppo oggi: nuovo stop

Infortunio per un altro giocatore rossonero: il centrocampista oggi non si è allenato con il gruppo, tutti i dettagli
Sky Sport riporta di un problema per Ruben Loftus-Cheek. Ha svolto oggi una seduta personalizzata a causa di un lieve fastidio fisico. Nessun allarme, ma la sua presenza giovedì contro il Genoa resta da verificare con i controlli programmati nelle prossime ore. Lo staff tecnico mantiene prudenza, senza forzature, con l’obiettivo di evitare ricadute in una fase intensa della stagione.
Allenamento differenziato anche per Christopher Nkunku, ancora alle prese con un problema alla caviglia accusato in Milan-Verona del 28 dicembre, gara segnata dalla sua prima doppietta in Serie A. Il francese prosegue il lavoro di recupero, con lo sguardo rivolto al rientro in gruppo nel più breve tempo possibile. Il Milan osserva l’evoluzione giorno dopo giorno, pronto a calibrare scelte e convocazioni in base alle risposte fisiche dei due giocatori.