“Il Milan ha preso Vlahovic!”, contratto da 8 milioni: annuncio in diretta

Arriva una importante indiscrezione di mercato che riguarda Vlahovic e il Milan: le parti avrebbero già chiuso un accordo

Il nome di Dusan Vlahovic torna con forza nelle dinamiche rossonere, questa volta con contorni definiti e dettagli precisi. Accordo già chiuso per l’arrivo del centravanti serbo al Milan a partire da giugno, quando il suo contratto con la Juventus arriverà alla naturale scadenza. L’indiscrezione arriva TeleLombardia durante QSVS.

Il Milan avrebbe definito già ogni dettaglio dell’operazione. Contratto quadriennale fino al 2030, ingaggio da 8 milioni netti a stagione più bonus, oltre a 10 milioni alla firma destinati al giocatore e al suo entourage guidato da Darko Ristic. Un investimento complessivo molto importante, con un costo annuo che supererebbe i 15 milioni lordi e porterebbe Vlahovic a diventare il calciatore più pagato della rosa, davanti a Rafael Leao. Dal primo febbraio, in virtù delle regole FIFA, l’attaccante potrà firmare con un nuovo club a parametro zero.

Al momento, però, da ambienti vicini al Milan non arrivano conferme su un’intesa già definita. Il club resta alla finestra, consapevole della portata dell’operazione e della concorrenza internazionale. Il gradimento per Vlahovic esiste, anche perché a Milanello ritroverebbe Massimiliano Allegri, tecnico con cui ha condiviso parte dell’esperienza in bianconero.

Vlahovic e le difficoltà con Allegri alla Juventus

C’è da dire che con l’allenatore livornese non ha mai avuto grande feeling dal punto di vista tecnico. Se con Vincenzo Italiano alla Fiorentina faceva caterve di gol, nel gioco più difensivo dell’attuale allenatore del Milan ha fatto grande fatica a segnare con regolarità. Inevitabile, visto che spesso veniva lasciato da solo contro i difensori avversari. Invece lui è un centravanti tipico d’area di rigore, che ha bisogno di rifornimenti.

Ma il feeling personale fra i due invece è sempre stato buono ed è questo un fattore per il suo possibile trasferimento in rossonero. Vlahovic è stato accostato al Milan anche durante tutta l’estate. Tare e Furlani hanno sperato fino all’ultimo in un possibile dietrofront della Juventus, che non si è mai spostata dalla richiesta di 20 milioni di cartellino. A quel punto il Milan ha deciso di mollare e i bianconeri di tenerselo fino alla scadenza. Non ci sono margini per il rinnovo e fra poco avrà la possibilità di firmare già per qualsiasi altro club. Il Milan c’è, ma altre squadre pure. Bisogna far presto.