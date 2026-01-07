Indisponibile per Milan-Genoa, la conferma di Allegri: un altro stop

Non sarà a disposizione di Allegri nemmeno per la gara di domani contro il Genoa: l’annuncio dell’allenatore in conferenza

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Genoa. I rossoneri vivono delle difficoltà dal punto di vista fisico con diversi giocatori out o non al top. Pulisic e Leao, ad esempio, non stanno benissimo ma stringeranno i tempi e saranno in campo finalmente dal primo minuto insieme. Non ci sarà ancora invece Christopher Nkunku, ancora alle prese con un problema alla caviglia: “Gli dà molto fastidio, speriamo di averlo per Firenze“, ha detto Allegri in conferenza poco fa. Sta migliorando di condizione invece il nuovo arrivato Niclas Fullkrug, che ha già debuttato a Cagliari. Potrebbe esserci ancora spazio per lui a gara in corso per il suo esordio a San Siro.