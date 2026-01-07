Kevin Zeroli cambia squadra: lascia il Monza per ritrovare il suo mentore

L’ex centrocampista della primavera rossonera lasca il Monza: nuova squadra per lui e può essere quella giusta

L’anno scorso di questi tempi Kevin Zeroli si trasferiva dal Milan al Monza, nel merito dell’affare Bondo, in prestito dopo una prima metà di stagione fra Milan Futuro e prima squadra. A giugno il prestito è stato prolungato, ma la sua esperienza in Serie B col Monza non ha prodotto grossi risultati. Così la decisione in questo mercato di un nuovo trasferimento: è fatta per il suo passaggio in prestito alla Juve Stabia, dove ritrova Ignazio Abate, l’allenatore con il quale ha condiviso momenti di alto livello con la Primavera rossonera, la stessa in cui sono emersi Camarda e Bartesaghi.

Di quella squadra, lui era il leader tecnico e non solo, non a caso era stato scelto anche come capitano del Milan Futuro. I rossoneri credono ancora in lui nonostante l’ultima complicato anno: la Juve Stabia e Abate possono ridargli le giuste motivazioni e la valorizzazione necessaria per tornare a spiccare il volo.