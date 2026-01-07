Milan-Genoa è anche mercato: affare prenotato per giugno

C’è un giocatore che scenderà in campo domani contro il Milan che piace molto a Tare: è un’idea per il mercato estivo

Il Milan sfiderà il Genoa domani in questo turno infrasettimanale di Serie A. Si gioca a San Siro con l’obiettivo di conquistare tre punti e restare nella scia dell’Inter, prima in classifica con un solo punto di distacco. Ma sarà una partita interessante anche in chiave mercato perché nella squadra allenata da Daniele De Rossi c’è un giocatore che sta attirando l’attenzione di tanti club, fra cui anche i rossoneri. Si tratta di Brooke Norton-Cuffy, esterno destro classe 2004 che piace molto a Igli Tare. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è però un affare fattibile a giugno e non in questa sessione di gennaio. La gara di domani a San Siro è per lui un test molto importante: Tare e i suoi collaboratori prenderanno nota di ogni aspetto della sua prestazione in vista di un possibile assalto. Ma bisognerà vincere la folta concorrenza.