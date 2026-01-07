Milan, rinnovo ad un passo: stipendio da 4 milioni

Siamo vicinissimi anche ad un altro rinnovo in casa Milan: il difensore è pronto a firmare e a legarsi a vita ai rossoneri

In queste ore il Milan ha accelerato per il rinnovo di Maignan, ma c’è anche un altro giocatore vicino alla firma per prolungare il contratto. Si tratta di Fikayo Tomori, da considerare ormai a tutti gli effetti un veterano della squadra. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, siamo vicinissimi ad un accordo: stipendio da 4 milioni fino al 2030 (o 2031). Un anno fa, di questi tempi, Tomori aveva rifiutato il trasferimento al Tottenham per restare a Milano. Sembrava destinato a lasciare il Milan in estate, poi l’arrivo di Allegri ha cambiato tutto. Il difensore inglese è stato rivitalizzato da Max, che lo ha reso un terzino bloccato di buon livello. Le sue prestazioni sono nettamente migliorate e adesso il Milan è pronto a riconoscergli un premio per la sua crescita, professionalità e attaccamento alla maglia.