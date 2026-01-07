@ML – Rinnovo Maignan, ci siamo: i dettagli dell’accordo

Il portiere francese, a sorpresa, è adesso vicinissimo al rinnovo di contratto: tutti i dettagli e le cifre del nuovo accordo

Mike Maignan è ad un passo dal rinnovo di scadenza. In scadenza il prossimo giugno, nelle ultime ore c’è stata una importante accelerata per arrivare alla firma. Il Milan ha messo sul piatto un’offerta importante da 6 milioni a stagione fino al 2029 con opzione fino al 2030. In questo modo, il portiere francese si legherà praticamente a vita ai colori rossoneri. Non è da escludere che gli annunci possano arrivare già a breve. Le parti sono vicinissime ad una stretta di mano grazie ad una serie di fattori che hanno fatto cambiare idea a Maignan, convinto di lasciare il Milan a parametro zero fino a pochi mesi fa.

Maignan e il rinnovo, la cronistoria

La questione del rinnovo di Maignan è stata una vera e propria telenovela. Il Milan aveva trovato un accordo con lui ad inizio 2025, salvo poi tirarsi indietro in seguito alle prestazioni negative del portiere e alla consapevolezza di non raggiungere la Champions League. Un dietrofront che ha irritato e non poco Mike e il suo entourage. A giugno è stato ad un passo dal Chelsea: è stato lui a portare l’offerta dei Blues, ma non si è trovato un accordo fra le due società. A quel punto Maignan ha deciso di restare per l’ultimo anno di contratto, promettendo a compagni e allenatore il massimo impegno e con la fascia da capitano.

Sembrava quindi destinato all’addio, fino a poche settimane fa, quando da Milanello e da Casa Milan sono cominciate a circolare voci in merito ad un cambio di idea da parte di Maignan. E in effetti così è stato: il francese pian piano ci ha ripensato, anche grazie al lavoro diplomatico di Allegri e Tare e ai compagni di squadra. Tutti gli hanno mostrato affetto e gli hanno fatto capire la sua importanza, in spogliatoio ma anche pubblicamente sui social. Da qui il riavvicinamento e l’accordo di cui vi abbiamo parlato poco fa.