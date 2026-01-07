Rinnovo Leao ma senza aumento: il piano del Milan per convincerlo

Il Milan vuole il rinnovo di Leao ma senza aumento dell’ingaggio: il piano della società per convincerlo senza adeguamento

Anche il rinnovo di Rafael Leao è nella to-do-list del Milan. Già fatto e annunciato quello di Saelemaekers, si lavora a quello di Tomori, di Pulisic e anche di Maignan, che ha dato una importante apertura nelle ultime ore come riportato da Sky Sport. L’attuale scadenza del portoghese è a giugno 2028 e la società vuole lavorare di anticipo e blindarlo ulteriormente con un nuovo accordo. L’obiettivo è prolungare fino al 2030.

Ad oggi Leao è fra i più pagati della rosa con una parte fissa di stipendio da 5,5 milioni più bonus (che lo portano a 7,5 milioni). E questa cifra è considerata il tetto massimo raggiungibile dalla società per i contratti – ed è anche uno dei più grandi limiti del Milan sul mercato perché è difficile arrivare a giocatori di alto livello come accaduto per Akanji. Questo tetto ingaggi non verrà alzato, spiega Matteo Moretto.

Il Milan continuerà quindi a fissare in quella cifra il massimo per gli stipendi dei giocatori. Come farà quindi a convincere Leao a rinnovare senza un adeguamento? Probabilmente, spiega Matteo Moretto, al numero 10 rossonero verrà proposta una struttura diversa del contratto, oppure verranno facilitati alcuni bonus, oppure ancora verrà aggiunto qualche premio. Una di queste può essere la soluzione, ma lo stipendio non verrà toccato.